Kızıl Goncalar’ın ikinci sezonunda, Vahid karakterinin aile üyelerine karşı acımasız ve intikamcı tavırları ön planda olacak. Diziye yeni katılan Kevser karakteri, dizinin gelişiminde önemli bir rol oynayacak.

Kevser, Vahid'in acımasız davranışlarının artmasıyla birlikte önemli bir karşılaşma yaşacak. Ayrıca, Meryem’in hapishanedeki Kevser ile yollarının kesişeceği ve Zeynep’in annesi Meryem’in başına gelen şoke edici olaylar da sezon boyunca ele alınacak.

SELEN KURTARAN KİMDİR?

1989 doğumlu Selen Kurtaran, İstanbul Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. Oyunculuk kariyerinde Mazi Kalbimde Yaşar ve Galip Derviş gibi televizyon dizilerinde başarılı performanslar sergilemiştir. Ayrıca çeşitli reklam projelerinde de yer almıştır. Kurtaran, Kızıl Goncalar dizisinde Kevser karakterini canlandırarak, diziye yenilik ve enerji katacak.

İzleyiciler, Selen Kurtaran'ın Kevser karakterindeki performansını ve karakterin diziye getireceği yenilikleri merakla bekliyor. Kızıl Goncalar’ın yeni sezonu, 30 Eylül Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak ve dizinin heyecan dolu bölümleri ekranlara gelecek.