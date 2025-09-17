Gebze ilçesinde aralarında "kız meselesi" sebebiyle husumeti olan iki genç arasında yaşanan kavgada bir kişi tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Yiğit Doğan, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde sabah saat 06.00 civarlarında gerçekleşen olayda, iddiaya göre, 19 yaşındaki Toprak Yiğit Doğan markette mesaiye başladı.

Toprak Yiğit Doğan ile o sırada içeri giren husumetlisi 18 yaşındaki Yiğit T. arasında kız meselesi sebebiyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit T., tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan’ı ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.