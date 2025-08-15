22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşine taciz eden saldırganlarla çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda baba Şahin Çakır ve ağabey Hakkı Can Çakır da yaralanırken, saldırıya karışan baba ve üç oğlu tutuklandı.

Çiğ köfte dükkânı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkândan eve dönüş yolunda apartman merdivenlerinde oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre saldırganlardan biri, genç kıza küfrederek sözlü tacizde bulundu.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla kavga çıktı. Olay yerine gelen Hakan Çakır, kavgayı yatıştırmak isterken saldırgan grubun hedefi oldu. Çıkan arbede sırasında Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklandı. Ağır yaralanan Hakan Çakır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal Medyada Silah Gösterileri

Polis ekipleri, saldırıya karışan Taha Z. ve Samet Z.’nin yanı sıra ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve üç oğlu tutuklanırken, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan üç kardeşin sosyal medya hesaplarında uzun namlulu silahlar, tabancalar, kılıç ve bıçaklarla verdikleri pozları paylaştıkları ortaya çıktı.

Acılı Annenin Feryadı

Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilen Hakan Çakır’ın annesi Sevender Özkan Çakır, olay anını gözyaşlarıyla anlattı:

“Kızımla evimize dönüyorduk, merdivenlerde oturuyorlardı. Kızım yol isteyince küfretmeye başladılar, taciz ettiler. Çok korktuk. Hakan’ı aradık, geldi ve ‘Hayırdır kardeşim’ dedi. O anda oğluma ilk darbeyi vurdular. Muhtarlığın önünde oğluma çullandılar. Hakan’ı korumak istedim ama bıçakladılar. Oğlum orada öldü.”

Mahallede Terör Estirmişler

Olayın tanıklarından Ali D., saldırganların daha önce de mahallede silah sıkıp canlı yayınlar yaptığını iddia etti:

“Hakan gelince önce kaçtılar, sonra toplanıp bıçaklarla dükkânı bastılar. Bu kişiler daha önce birinin kulağını kesip videosunu paylaşmış, mahallede silah sıkmış tipler. Hiç korkuları yok.”

Savcılık, saldırının tüm yönleriyle soruşturulduğunu ve şüphelilerin bağlantılarının incelendiğini bildirdi.

Olay, geçen pazar gecesi Ankara’nın Keçiören ilçesinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde meydana geldi.