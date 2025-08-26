Kırıkkale’de bir grup vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen "kız isteme" merasiminde yolu kapatarak trafiği engelleyen ve meşale yakan damat adayları, polis ekiplerince tespit edilerek, idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi 679. Sokak’ta "kız isteme" merasimi düzenleyen A.E.E. (22), bir grup vatandaşla birlikte meşale yakarak yolu kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, damat adayının merasim için düğün izni aldığını ancak yol kapatma izninin bulunmadığını belirledi.

Ayrıca otomobille yolu kapattığı gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edilen damat adayına 7 bin 491 TL, emre aykırı davranıştan da 2 bin 953 TL para cezası kesildi.

Bir diğer olay ise Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde yaşandı. Y.Ç. (23), kız isteme merasimi sırasında araç konvoyuyla yolu kapatıp meşale kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede damat adayının herhangi bir izin belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Y.Ç.’ye emre aykırı davranıştan 2 bin 953 TL idari para uygulandı.