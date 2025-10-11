Şentürk yayımladığı mesajda, kız çocuklarının eşit, güvenli ve eğitimle güçlenen bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

Şentürk mesajında, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün, kız çocuklarının toplumlarda yaşadıkları eşitsizlikleri gündeme taşımak ve bu konuda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerin ortak kararıyla oluşturulduğunu belirtti.

Açıklamasında, “11 Ekim kız çocuklarının daha iyi bir dünyada, daha iyi ve daha eşit şartlarda, kendilerine, akıllarına ve vicdanlarına güvenen bireyler olarak yetişmeleri için oluşturulmuş bir farkındalık günüdür” ifadelerini kullanan Şentürk, toplumun her bireyinin bu konuda sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Şentürk, kız çocuklarının şefkate, sevgiye, ilgiye ve güvene ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, onların kendilerini daha ileriye taşıyacak nitelikli bir eğitimden yararlanmalarının önemine işaret etti.

İletişim Fakültesi olarak bu farkındalığın yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Şentürk, “Kız çocuklarının istedikleri ve hak ettikleri şartlara bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Mesajının sonunda ebeveynlere de seslenen Şentürk konuşmasını, “Şefkati, sevgiyi, ilgiyi, desteği ve güveni kız çocuklarından esirgemeyen bütün ebeveynlere teşekkür ediyor, 11 Ekim’lerin bir farkındalık günü olmanın ötesine geçerek, kız çocuklarının ‘Biz buradayız, buradaydık ve başardık’ diyecekleri günler olmasını temenni ediyoruz” sözleriyle tamamladı.