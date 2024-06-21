Yozgat’ta yıllarda fırıncılık yapan Sürmeli Pide Salonu sahibi Kenan Kartal, her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı dolayısıyla kıymalı pide yoğunluğu yaşandıklarını söyledi.

Kartal, “Kurban Bayramından yeni çıktık, vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yılda kıyma olarak çektirdikleri kurban etini fırınlara getirerek sabah kahvaltısı veya öğle yemeği için kıymalı pide yaptırıyor. Bu yoğunluğumuz yaklaşık bir ay boyunca devam edecek” dedi.

“PEYNİRLİ PİDENİN YERİNİ KIYMALI PİDE ALDI”

Vatandaşların kıymalı pide yaptırmak için kuyruğa girdiğini vurgulayan Kartal, “Kurban öncesi vatandaşlarımız sabah kahvaltısı için peynirli pide yaptırırdı. Şimdi kurban sonrası olması hasebiyle sabah kahvaltısında peynirli pidenin yerini kıymalı pide aldı. Bayram öncesine kadar öğleyin kıymalı pide yoğunluğumuz olurdu. Şimdi ise artık birkaç hafta sabahtan akşama kadar kıymalı pide yoğunluğumuz devam eder. Yozgat’ta şuan bütün fırınlarımızda kıymalı pide yoğunluğu yaşanıyor. Allah’a şükür işlerimizden de oldukça memnunuz” diye konuştu.

“BİR AY YOĞUNLUK YAŞARIZ”

Kurban Bayramı sonrası yaklaşık bir ay yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Hal Pide Fırını sahibi Ali Gür, “Kurban Bayramı öncesi işlerimiz bu kadar iyi değildi. Ama yaklaşık bir ay bu yoğunluğu yaşarız. Vatandaşlarımız sabah kahvaltılarında ve öğlen yemeklerinde kıymalı pide tercih ediyorlar. Bizlerde vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek için işimizin başındayız” ifadelerini kullandı.

“MİSAFİRLERİMİZE YAPTIRYORUM”

Kıymalı pide yaptırmaya gelen vatandaş da kurban etinin bir kısmını kıyma olarak ayırdığını belirterek, "İl dışından bayram için akrabalarımız geldi. Ben de evde bulunan kıymadan aldım. Bu kıymaya katmak için domates, adet biber ve kuru soğanı makinede çektirerek kıyma ile karıştırdım buraya getirdim. Kıymalı pide yaptıracağım" şeklinde konuştu.

KASAPLARIN İŞ YOĞUNLUĞU ARTTI

Kurban Bayramında Yozgat'ta kasaplar, kurban etlerini kıyma olarak çektirmek ve sucuk yaptırmak isteyenlerin akınına uğradı. Kasaplar, yoğunluğun 10 gün daha devam etmesini bekliyor.

Bayramın ikinci gününden itibaren işlerinde yoğunluk yaşadıklarına dikkat çeken kasaplar ise her yıl olduğu gibi bu yılda kurban bayramının 2. gününden itibaren vatandaşların kurban etini kıyma olarak çektirmek için getirdiklerini belirtti.

Esnaf, "Vatandaşlarımız kıymalık olarak ayırdığı kurban etlerini getirerek kıyma olarak çektiriyor. Bazı vatandaşlarımız da kıyma olarak çektirdikleri etin sucuk yapılmasını istiyor. Bu yönde de oldukça taleple karşılaşıyoruz. Yaklaşık 10 gün daha bu yoğunluğumuz devam edecektir. Allah’a şükür işlerimizde kurban bereketi devam ediyor" dedi.