41 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bir süredir dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, setten kamera arkası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler kısa sürede internet ortamında gündem olurken, Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan'ın işten çıkarıldığını duyurdu.

Tan, paylaşımında; "Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi." notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ Açıklama Yaptı

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu şu ifadelere yer verdi:

''Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim. Sevgilerimle''

Mehmet Tan Kimdir?

Mehmet Tan, Türkiye’de dublörlük sektöründe uzun yıllardır çalışan bir isim olarak tanınıyor. Kişisel sosyal medya hesabından dublörlük yaptığı anları da sıklıkla paylaşıyor. Son olarak “Aile” dizisinde Tatlıtuğ’un yerine geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaşması gündem oldu.

Tan, Instagram ve TikTok gibi platformlarda set arkası görüntülerle dikkat çekerken bu paylaşımların ardından yapım şirketi Ay Yapım tarafından işten çıkarıldığını açıkladı.

Tekrar İşe Dönecek Mi?

Yaşanan olayın ardından tekrar işe dönüp dönmeyeceği soruları ise gündemdeki yerini koruyor. Henüz bu konu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.