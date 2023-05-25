Okul Müdürü Mehmet Kılıçarslan kampanyaların büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, kitap kampanyasında 2 bin kitabın toplandığını, zekâ oyunları kampanyasında ise 7 bin liralık zekâ oyunun Hatay İskenderun'daki Abdulkadir Kocabaş İlkokuluna gönderildiğini söyledi. Kılıçarslan, "Yaşadığımız depremin yaralarını kitap ve oyun ile daha hızlı sarabileceğimize inanıp deprem bölgesine gönderilmek üzere okulumuzda "Hatay ile Kitabını Paylaşır mısın?" isimli kitap toplama kampanyası ve zekâ oyunları almak için "Bir İyilik Hareketi "projesini başlattık. Kitap toplama kampanyası ile 2 bin adet kitap toplandı. Bir İyilik Hareketi projesi ve okul idaremizin katkısı sonucunda ise 7bin lira değerinde zekâ oyunu alınarak Hatay İskenderun'daki Abdulkadir Kocabaş İlkokulu'na gönderdik." dedi.

Kampanyalarına destek olan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür eden Kılıçarslan, "Deprem olduktan sonra yaşanan üzüntüler sevgiyle hafifleyecek. Kampanya süresince küçük yüreklerinde ki büyük sevgileriyle çalışıp gayret gösteren öğrencilerimizin hediyeleri deprem bölgesindeki arkadaşlarına umut olacağına inanıyoruz. Projelerin koordinatörü öğretmenimiz Aylin Dağ ve katkı sunan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Hatay İskenderun'daki Abdulkadir Kocabaş İlkokulu Okul Müdürü Ahmet Şentürk ise okullarına ulaştırılan kitap ve zekâ oyunlarının öğrenciler tarafından büyük mutlulukla karşılandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Haber Merkezi