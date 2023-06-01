Akdağmadeni Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesine Destek Ol Geleceğini Koru” projesi kapsamında kullanılmış defter ve kitaplar dönüştürülüyor.

Proje dahilinde gençlere seslenen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Sevgili gençler kullanılmış defter ve kitaplarınızı getirin harçlığınız bizden” dedi.

Proje dâhilinde kullanılmış defter ve kitaplarını Akdağmadeni Belediye Meydanında bulunan toplama noktasına getiren gençlere ücret verilecek.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Sevgili gençler kullanılmış defter ve kitaplarınızı getirin harçlığınız bizden. Sıfır Atık Projesine Destek Ol Geleceğini Koru. Sevgili gençler kullanılmış defter ve kitaplarınızı Belediye Meydanında bulunan toplama noktamıza teslim ederek harçlığınızı alabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan