Proje kapsamında 'Hayatın Tekrarı Yok' adlı kitabın değerlendirmesi yapıldı. Kitapta önemli görülen hususlar konuşularak tartışıldı. Bir sonraki ayda yeni bir kitap ve yeni konularla bir araya gelineceği söylendi.

“HAYATIN TEKRARI YOK”

Kitap hakkında ise şu ifadeler paylaşıldı: “İnsan, yüce Allah'ın yarattığı en kıymetli varlık. Hayat insana bahşedilmiş değeri ölçülmez bir hediye. Her insana düşen sorumluluk hayatın kıymetini bilerek yaşayabilmektir. Modern zamanların haz odaklı yaşantılarının hızına ayak uydurmaya çalışırken insanın telaşla ayakları tökezliyor. Rotasını şaşırmış, yönünü yitirmiş okyanusta yön arayan gemi misali savruluyor insanoğlu nefsinin dalgalarında. Bu eseri meydana getiren ve büyük bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın süreli yayınlarında yer alan makalelerde oluşan her bir yazı aslında böyle bir ihtiyaçtan neşet etmiştir. Sizde tefekkür ikliminde bir seyrüsefere çıkmak isterseniz, gündelik hayatın koşturmacası içersinde ruhunuza bir nefes aldırmak dilerseniz, bir dost sohbeti özlerse yüreğiniz kalbe şifa olsun dileriz kaleme getirdiklerimiz.” Melike Aslı Arslan