19 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da, Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda kapılarını kitapseverlere açacak olan kitap fuarı, onlarca yayın evi, yazarlar ve eserlerini içinde barındıracak.

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen kitap fuarı yarın açılacak. 28 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarda birçok ünlü yazar okurlarıyla bir araya gelecek.

“10 GÜN BOYUNCA AÇIK KALACAK”

28 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarda birçok ünlü yazar okurlarıyla buluşacak. Şakir Efendi Kent Meydanı’nda açılacak Sorgun Belediyesi Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak.

28 Mayıs Pazar akşamına kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak kitap fuarında söyleyişiler, imza günleri, paneller gerçekleştirilecek.

Kültürel açıdan kentin önemli bir kazanımı olacağını söyleyerek açıklamada bulunan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ise, “Kitap fuarımızın bu yıl ikincisini yapıyoruz. Burayı bölgenin en büyük kitap fuarı olarak nitelendirebiliriz. Çok sayıda kitabın bulunduğu bir fuar olacak. Fuarımızı geleneksel hale getirmeyi istiyorduk. Bu sene ikincisini düzenledik ve geleneksel hale getirdik. Yozgat’ta ve Sorgun’da bu kültürü yerleştirmeye gayret edeceğiz. Bu fuarlarla çocuklarımızın birebir kitaplarla iç içe olacağı bir ortamı kazandırmayı amaçlıyoruz. Fuarımız 10 gün boyunca açık kalacak. Sorgun’da kültür etkinliği noktasında çok büyük bir etkinlik olacak” şeklinde konuştu.

“BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK FUARI”

Bu fuarın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Ekinci, “Biz, bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen bir peygamber ümmetiyiz. Bu nedenden dolayı bu fuarın benim için ayrı bir önemi var. Fuar alanımız, Şakir Efendi Meydanımızda olacak. Yüzlerce kitap, onlarca yazar ve yayınevini konuk etmeye hazırlanıyoruz. Hem Sorgun’umuzun tanıtımını yapmak hem de kitapseverleri şair ve yazarlarla buluşturacağız. Bölgemizin en büyük kitap fuarını hemşehrilerimiz için 19-28 Mayıs tarihleri arasında Şakir Efendi Meydanımızda açacağız. Kitap fuarından faydalanan insanlarımızın ufkunu ve vizyonunu genişletecek olmanın ve toplumun hızlı gelişmesine katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. İHA/ Melike Aslı Arslan