Üyelerine 4 ayrı kitapla destek sağlayacaklarını kaydeden Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, görme engelli üyelere ise kitaplarını PDF sesli okuyucu şeklinde vereceklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şerefli, “Eğitim Bir-Sen üyesi olmak avantajı yaşamaktır. Millî Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Kitaplarımız, şube müdürlüğü, şeflik, saymanlık ve memurluk şeklinde dört ayrı kitapla destekleyerek üyelerimizi yine yalnız bırakmıyoruz. Ayrıca görme engelli üyelerimizin de istifade edeceği kitapların PDF sesli okuyucu, PDF’lerini, deneme sınavlarıyla birlikte EBSA Akademi üzerinden tüm üyelerimize bir kez daha farkı yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi