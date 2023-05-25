Akdağmadeni Fen Lisesi Müdürü Zafer Özışık, 12’nci sınıf öğrencilerinden Damla Eroğlu ve Kübra Murat, Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette yazarlığa ilk adımını atan Damla Eroğlu ilk eseri “İnsanlık” kitabını Başkan Yalçına takdim etti. Göstermiş olduğu başarıdan dolayı Eroğlu’nu tebrik eden Yalçın, “Genç kalemimiz sevgili Damla’yı tebrik ediyor, ona yol gösterip destek olan tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize, kendisi de bir edebiyat öğretmeni olan Zafer Özışık hocama teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi