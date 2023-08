kitaba farklı bakış

Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Taha Niyazi Karaca, “Değerli Hüseyin Güneş kardeşimiz Türklere Veda'yı çok detaylı denilebilecek bir şekilde değerlendirmiş. Hatta diğer kaynaklarla çapraz sorgulamaya girmiş. Emeği için kendisine teşekkür ediyorum” diyerek Yazar Hüseyin Güneş’in yorumunu aktardı.

Yazar Hüseyin Güneş’in kitap yorumu ise şu şekilde: “Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Pax Ottoman’ın kırılımlara uğraması, bunun yanında bilimsel gelişmeler ve değişen dünya, ortaya çıkan milliyetçilik söylemleri ve yeni bir devrin başlangıcının ayak sesleridir on yedinci yüzyıl sonlarında duyulmaya başlanan. Dünya yeni gelişmelere gebedir ve bu gebeliğin sonu Osmanlı İmparatorluğu –imparatorluk geneli- için pek hayırlı neticeler getirmeyecek, nihayetinde yolun sonunda, elde kalan Anadolu toprakları ile imparatorluktan bakiye kalan topraklar üzerinde hâkimiyeti elde tutma mücadelesi verilecektir. Üç kıtada verilen mücadelelerden, üstünlüğün el değiştirdiği varsayımı kabul edilerek elçi göndermeyle başlayan dönemlere, sonra ıslahatlara uzanan bir modernleşme döngüsü ve bu sırada fark edilen geri kalmışlık algısı veya inancı, sonrasında başlayan isyanlar ve kopmalar, toprak kayıpları, topraklarını savunamayacak hâle gelme, topraklarının savunması ve hayatta kalmak adına devletlerarası politika araçlarını kullanma, siyaset ve yolun sonunda kaybolan topraklar, göçler ve bahçede kalan acı bir yel. Bir imparatorluğun birkaç satıra sığabilecek, basit şekilde hikâye edilişi… Avrupa; Aydınlanma, Rönesans ve Reform ile birlikte kendi topraklarının hikâyesini yazar. Bir yönüyle bu sürecin sonunda Avrupa eski bilinen hâlinden çıkar, dönüşür, kendi arasında sorunlarını halleder (çekişmeleri bakidir belki fakat acil sömürge ihtiyacı bunu görünmez kılar yahut kendi topraklarındaki hâkimiyet mücadelesi uzak diyarlarda başka toplumların topraklarına kayar), bilim ve teknikteki ilerlemenin neticesinde ham madde kaynaklarına duyulan ihtiyaçlarla birlikte arayışa girer ve denizlere açılır. Tabii bu madalyonun elbette görünmeyen bir yüzü muhakkak vardır. Bu gelişmelerin sonunda sömürge hareketleri göz ardı edilemez. Bilim ve tekniğe iman edilmesinin sonucunda doğaya verilen zarar ve gelişim adına her şeyin mübah görülmesine arkamızı dönemeyiz ve yok sayamayız. Bilim ve tekniğin insanı götürdüğü ve eleştirilebilecek, eleştirilen ve eleştirmek zorunda olunan birçok noktanın olduğu da artık malumun ilamıdır. Ortaya çıkan ekonomik sistemin sadece bir grubun nüfuzunda olması ve bunun temellerinin yine bu zamanlarda bu anlayışlarla birlikte atıldığı meselesi de bir bahs-i diğer olsa da burada değinilmeden geçilemeyecek mühim meselelerdendir. Dünya yeni bir eşiğin kapısındadır, imparatorlukların ağır ağır selası okunmakla birlikte ezbere bir deyişle bir ulus devletleşmenin ortaya çıktığını söylemek masum bir yaklaşım olur ve gerçekleri pek yansıtmaz. Ulus devlet adı altında bir şeyler denenmiş, kısmen de belli oluşumlar ortaya çıkmış denilebilir elbette fakat ulus devletler amaçlanan nihai durak değil, sadece yol üzerindeki planın bir parçasıdır. Bir nevi planda amaca hizmet ve ulaşılması için bir pazarlama malzemesidir. Ulus devlet bir argüman olarak öne sürülmüş olsa bile meselenin üzüm yemekten çok bağcıyı dövmek olduğu ağır aksak da olsa anlaşılmıştır. Her ne kadar, bir millet bilinci yahut bir topluluğun kendisini isimlendirmesi, kendisini tanımlaması zorunlu olsa da bunun saf bir ulus anlayışıyla ortaya çıkması mümkün gözükmemektedir. Acıyla sevinçte, zor ve mutlu günde, sıkıntılı zamanlarda, dertte tasada birbirlerinin yanında olan insanların bir günde veyahut belirli bir zaman diliminde birbirine kılıç çekmesi, ateş etmesi, ihanet etmesi ve birbirini öldürmesinin, arkasından planlar kurmasının ardında başkaca planlar yahut başkaca dertler vardır. Bunu sadece ulus devletlerin ortaya çıkışına bağlamak mümkün değildir. Tekil olarak insan bazında bakıldığında hareketlerine yahut duygu, düşünce ve fikirlerine hak verilebilir olmakla birlikte bir topluluk bazında ve aradan geçen yüzyıldan sonra aslında bir planın işletileni olduğunu görmek acı verici olmalıdır. Acı verici olmasının yanında geri dönemeyecek olmak üzücüdür ve yaralar artık sarılamaz. Peki, buraya kadar anlattığımız hikâyenin bizi ilgilendiren kısmı neresidir, nedir bize Avrupa’nın atılımını söylettiren; bizim ise atıllığımıza ve bundan kaynaklı olarak problemlerle başa çıkamayışımıza sitem ettiren? Bu yazıda meselemiz Arap isyanı ve bu isyanın bir fotoğrafını aktarmak olacaktır. Bunu da bir kitap üzerinden gerçekleştireceğiz: Türkere Veda – Araplar Neden ve Nasıl İsyan Etti? Eserin müellifi Taha Niyazi Karaca, basımevi ise Timaş Yayınları. Arapların ve Türklerin arasındaki ilişki tarih içerisinde her zaman sıcaklığını korumuş ve hâlihazırda korumakta olan bir meseledir. İslam itibarıyla din bu ilişkinin sacayaklarından birini oluştururken, bugün için Suriye ve Irak’la güney komşuluğumuz ve yangının sıçrayacağı ilk yer olmamız da yine Arap ve Türklerin birbirlerine etkilerinin göstergesidir. Arap denilince anlaşılan coğrafya ve kimlik konusunda ise hâlâ bir netlik bulunmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Arap denilince bir kısım insanımızın aklına, ten rengi siyah olan Afrika mukimleri gelebildiği gibi kiminin aklına ise medeniyetten uzak, vahşi, elle yemek yiyen, kaba saba, saçı sakalı birbirine karışmış, tabir-i caizse medeniyetten (?) nasibini almamışlar (medeniyetten nasibini almamak meselesi de yine kullanım itibarıyla irdelenebilir olsa da yazının sınırlarını aşması nedeniyle bu kullanımı ‘Galatı meşhur, lügat-i fasihten evladır’ deyişiyle savuşturarak devam etmek zarureti vardır) gelmektedir. “

Kitap yorumunun devamında Güneş, “Kitap; giriş ve sonuç kısımları hariç beş kısımdan oluşmaktadır. Giriş bölümünde, yukarıdaki paragrafta verilen bilgilerin daha geniş kapsamlısı aktarılmakta; Türk ve Arap kavramları ile İslamiyet’in etkisi üzerinde durulmaktadır. Giriş bölümünün son kısmında Arap milliyetçiliği ve Arap isyanı hakkında Türklere yöneltilen bazı itham ve iddialara yer verilmiştir. Kritiğe konu edilen bu kitapta iddia ve ithamların çözümlemesi yapılarak tarihsel süreç içerisinde iddia ve ithamların çıkış sebepleri, haklılıkları ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bu iddia ve ithamlar nelerdir denilecek olursa; Türklerin Arap kültür ve medeniyetlerini yok etmeleri, zulmetmeleri, milliyetçilik etkisi merkezîleşme ve Araplara uygulanan baskılar, Araplar tarafından millî kimliği geliştirme adına dernek kurulmasına rağmen bunların tamamen masumane olduklarına ve milliyetçilik yapmadıklarına yönelik inanç, Türklerin İslam’a zarar vermeleri, Vehhabileri savunma ve onların milliyetçilik yapmadıkları inancı, 2. Meşrutiyet’in ilanı ile Türkçe konuşma zorunluluğu getirilerek Arapların ayaklanmaya sevki, aile ve kız çocuklarının eğitimine yönelik politikaların kabullenilmemesi, İttihatçıların ve Cemal Paşa’nın Suriyeli masum insanları idam etmesi, Arapların isyana katılmayarak sadece Şerif Hüseyin’in isyan ettiği söylemi… Eserde bu iddia ve ithamlar incelenmekte ve cevaplarla birlikte kimilerinin safsatadan öteye geçmediği ve tarihsel süreç içerisinde aslında iddia edilenin tam aksinin gerçekleştiği açıklanmaktadır. Birinci bölümde, millet ve milliyetçilik anlayışlarıyla isyanın nedenleri ve bu nedenlere sebep olan iddialar incelenmektedir. Girişte üç farklı kişi üzerinden örneklendirme yapılarak millet ve milliyetçilik meselesine eğilinmektedir. Bu kişilerin kendi ait olmak istedikleri yerlerde kendilerini konumlandırdıkları ve ait olduklarını hissettikleri şekilde tanımladıkları ifade edilerek milliyetçilik ve millet meselesinin anlam ve tanımının zorluğuna değinilmiştir. Bu örneklemeyi takiben farklı isimlerin millet ve milliyetçilik anlayışlarına yer verilmiştir. Nihayetinde Arap milliyetçiliğini konumlandırabilmek ve anlayabilmek adına aşağıda tanımlamam milliyetçilik görüşüne yer verilir: Milliyetçilik belirli bir coğrafyada kendi siyasal kimliğini elde etme isteğinin nihai hedef olmasıdır ve çok uluslu devletlerde her bir ulus kendi kimliğini yansıtan siyasal yapıya kavuşmak isteğiyle hareket eder. (s. 44) Arap milliyetçiliği açısından bu şartlar incelendiğinde Arapların anayasal devlet elde etme düşüncesiyle hareket etmeyişleri, hareketlerinin sonucunda anayasal devlet özelliğine sahip olmaktan ziyade aşiretler sisteminin ortaya çıkışı (belki de zorunluluk olması, tarihsel süreç içerisinde sürekli kendi içerilerinde çekişmeleri ve asla birlik olamamaları göz önüne alındığında) ve imparatorluk çatısı altındaki şartlardan geriye gidiş göz önüne alındığında Arap milliyetçiliğinin başarılı olduğundan söz edilemez. (s. 45) 1916 isyanı sonrasında da amaçladıkları bağımsız bir Arap krallığının kurulamaması yine milliyetçiliklerinin sağlam temeller üzerine oturmadığını göstermektedir. 1916 isyanını müteakiben Araplara İngilizler tarafından vadedilen topraklar verilmemiş, petrol ve yer altı zenginliklerini Fransızlarla paylaşarak kendi tahakkümlerini kurmuşlardır. Daha sonrasında da Şerif Hüseyin’in yerine Vehhabiler oyuna sürülmüş, 1916 isyanında emeği olan entelektüel camia pişman olmaktan başkaca bir şey yapamamıştır. Bölümün ikinci kısmı ise Arap milliyetçiliği üzerinedir. Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkışı çeşitli yazarların eserlerine atıfla incelenerek değerlendirilmiştir. Bu bölümde on bir madde hâlinde, Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkışında esinlenilen olaylara yer verilmiştir. Bu on bir madde, her biri kendi içerisinde önem arz eden ve Arap milliyetçiliğinin çıkış noktalarını gösterebilecek bir sınıflandırmadır.” Alpaslan Demir