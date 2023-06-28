Yapılan uyarıda hastalığı taşıyan hayvanların etleri ve sakatatlarının yenmemesi, hatta etçil hayvanlara bile yedirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Hastalık şüphesi olan sakatat ve etlerin derin bir çukura gömülerek imha edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi; “Kurban Bayramlarında özellikle dikkat edilmesi gereken kist hidatik hastalığı; insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır. Hastalık insanlara etçil hayvanlar özellikle de köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden olmakta, böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir. Bu nedenle, pişmemiş kistli organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahiptir.” Haber Merkezi