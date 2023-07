Kişniş ekimi Boğazlıyan İlçesine bağlı Gövdecili köyünde organik üretim yapan çiftçi İdris Oğuzhan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmıştı.

Hasat ise, Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhan Kale, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ve çiftçilerle birlikte biçerdöverle yapıldı.

Yapılan deneme çalışması ile ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi: “Kişniş Ülkemizde aşotu, kuzbere gibi isimlerle bilinen bir baharat bitkisidir. 30-80 cm arasında boylanabilmekte, tüysüz, bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Kendine has özel bir kokuya sahiptir. Kişniş meyvesi parfüm ve kozmetik sanayiinde de kullanılabilmektedir. Ayrıca tohumlarında yüzde 30 oranında protein ve önemli miktarda A ve C vitaminleri içermektedir. Kişnişin tüm kısımları fakat özellikle de meyvesi baharat olarak yemeklerde sıkça kullanılır. Ayrıca eskiden beri halk hekimliğinde kullanılan bir bitkidir. Yaprakları ağrı kesici, sakinleştirici, meyveleri ateş düşürücü, iştah açıcı, sindirim sitemini düzenleyici ve gaz giderici, parazit düşürücü ve idrar sökücü özelliğe sahiptir. Günümüzde ise tıp, parfüm ve gıda sanayinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. İlimizde tıbbi ve aromatik ürünlerini üretimini artırmak ve bu doğrultuda alternatif tıbbi ve aromatik ürünlerin İlimiz ekolojisinde uyum, gelişim ve üretim durumlarını gözlemlemek ve çiftçilerimize alternatif ürünlerin üretimi konusunda rehberlik etmek amacıyla yaptığımız çalışmalara devam etmekteyiz. Bu yılda Kişniş bitkisini ilimiz ekolojik şartlarında yetişme ve gelişmesini gözlemlemek amacıyla ekim ve üretimini yaptık. Kişniş, hem iç hem de dış ticaret potansiyeli olan önemli bir tıbbi bitkisidir. Ülkemiz iklim ve toprak şartları bakımından kişniş üretimine oldukça elverişlidir. Bu çalışmamızda Bakanlığımız Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan Sancarbey çeşidi ekildi. Ekiliş ve üretimi teknik personellerimiz kontrolünde herhangi bir ilaç kullanılmadan organik olarak yapıldı. Önder çiftçimiz İdris Oğuzhan’ın 1,5 dekarlık deneme tarlasına 2,5 Kg tohum ekildi. 337 Kilogram ürün alındı. Normalde 80-100 Kilogram ürün alınırken bizim bu denememizde 225 Kilogram verim alındı. Bu rakam organik ortama yetiştirilen bu tür tıbbi ve aromatik bitkiler için çok iyi rakamdır. Kişniş ve benzeri tıbbi ve aromatik bitkileri ekmek isteyen çiftçilerimiz İl Müdürlüğümüzden bilgi alabilirler. Biz bu konularda çiftçilerimize rehberlik etmeye ve teknik bilgi desteğinde bulunmaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan