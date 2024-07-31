Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında kredi kartlarından nakit avans işlemlerinde taksit sayısını düşürmüştü. Ancak bu kısıtlama, alınan yeni bir karar doğrultusunda kaldırıldı.

2024 yılının ilk çeyreğinde parasal sıkılaşma adımlarının sekteye uğramaması için TCMB, kredi kartlarına yönelik bir dizi kısıtlama getirmişti. Mart ayında yapılan düzenlemelerle, bankalar tarafından müşterilere sunulan taksitli nakit avans uygulamasında değişikliklere gidilmişti. Normalde 12 aya kadar çıkabilen taksitli nakit avans vadeleri, önce 6 aya, daha sonra ise 3 aya kadar düşürülmüştü.

BDDK'DAN BANKALARA NORMALLEŞME ÇAĞRISI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kısa bir süre önce tüm bankalara normalleşme çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine bankalar, peş peşe faiz kısıtlamalarından vazgeçti. Şu anda neredeyse tüm özel bankalar, müşterilerine 12 aya varan vadelerle taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Alınan bu kararın gerekçesi olarak ise nakit avans faizlerinin yüzde 5 seviyesine çekilmesi gösterildi.

YÜZDE 5 FAİZ, NAKİT ÇEKİMİ AZALTTI

Elde edilen bilgilere göre, sıkı para politikası ve yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar, yılın ilk çeyreğinde kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarına yöneldi. İhtiyaç kredi faizine göre oldukça düşük kalan kredili mevduat hesabı ve kredi kartından nakit çekim faizlerine, 16 Mart tarihinden itibaren yüzde 5 faiz uygulandı. Gecikme faizi ise yüzde 5,3'e çıkarıldı.

Bu karar, özellikle kredi kartından nakit çekim işlemlerinde büyük etki yarattı. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kredi kartından nakit çekim işlemleri yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğine göre yüzde 50,11 azaldı.