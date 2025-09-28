Sonbahar ve kış aylarıyla birlikte sürücüler için en büyük sorunlardan biri yeniden gündemde.

Araçlarda yoğuşma ve buğulanma. Özellikle sabah saatlerinde ön camlarda oluşan yoğunlaşma, sürüş güvenliğini tehlikeye sokabiliyor.

Uzmanlar ise bu sorunu önlemek için basit ama etkili bir öneride bulunuyor: Aracınızda ıslak eşyaları bırakmayın.

Önünüze Engel Olmasın

Uzmanlara göre arabada unutulan ıslak paspas, şemsiye, kıyafet ya da havlu, kurudukça nem yayarak camlarda buğulanmaya neden oluyor.

Bir sitede yer alan bilgilere göre, “Arabada nemli ve ıslak şeyler bırakmak yoğuşmaya yol açabilir. Islak bir şemsiye ya da havlu, kurudukça havadaki nem oranını artırır ve daha fazla sis oluşmasına sebep olur.”

Bu yüzden sürücülere, araçlarından indiklerinde mutlaka nemli eşyaları çıkarmaları tavsiye ediliyor.

Eğer bagajda veya arka koltuklarda ıslak eşyalar varsa, bunların içeride kalması sabahları buğulanmayı daha da kötüleştirebilir.

Neden Kaynaklanıyor

Araç içindeki sıcak ve nemli havanın, soğuk cam yüzeyleriyle buluşması sonucu yoğuşma meydana geliyor.

Yolcuların nefesi, ıslak giysiler, evcil hayvanlar, hatta sıcak içecekler bile nem oluşumuna katkıda bulunabiliyor.

Özellikle geceleri düşen sıcaklık, sabahları camlarda ince bir nem tabakası oluşmasına yol açıyor.

Bu durum, sonbahar ve kış aylarında daha da belirgin hale geliyor.

Ön camların buğulanması sadece zaman kaybına değil, görüşün kısıtlanması nedeniyle ciddi güvenlik risklerine de yol açıyor.