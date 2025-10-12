Salça, marmelat, sirke, çanak peyniri gibi kışın tüketilecek yiyeceklerini hazır hale getiren kadınlar, son olarak ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için yufka ekmek yapımına başladı.

Anadolu kırsalında yaşayanların vazgeçilmezi olan yufka ekmeği, Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden madımak, bulgur pilavıyla birlikte tüketiliyor.

Yozgat'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da kırsal bölgelerde kış hazırlıkları geçtiğimiz ay içerisinde başlandı. Salatalık, kelek, lahana, patlıcan, yeşil domates gibi sebzelerle turşu kuran kadınlar, yöresel peyniri çanaklara bastı, domates ve kırmızıbiberden salça kaynatmayı da ihmal etmedi. Kış hazırlıklarının sonuna gelen kadınlar, mahalle aralarında, köylerde bulunan ‘tandır' adı verilen yapılarda kışlık yufka ekmek yapına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ekmek yapımı, bazen gece geç saatlere kadar sürüyor. Kadınlar, kış boyunca tüketecekleri ekmeği hazırlamak için tandır başında yoğun bir emek harcıyor. Tandırda yapılan yufka ekmek, şehir merkezlerinde ise apartmanların bodrum veya çatı katlarında hazırlanıyor. Hem aile bütçesine katkı sağlayan hem de geleneksel tatların yaşatılmasına vesile olan yufka yapımı, kadınların dayanışma ve birlik ruhunu da yansıtıyor.

Yozgat'ın Fatih Mahallesi'nde imece geleneği ile hem kendi hem de çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yufka açan kadınlardan Hamide Çelik, tandırda yapılan yufka ekmeğin daha lezzetli olduğunu belirterek, yufka ekmeğin yöresel lezzetlerle tüketilmesinin çok lezzetli olduğuna vurgu yaptı. Hamide Çelik, "Komşularımızla birbirimize katkıda bulunuyoruz. Birbirimizi anlıyoruz, anlaşıyoruz. Hepimiz komşuyuz. O yüzden birbirimizi kırmadan, dökmeden güzelce geliyoruz, yoğuruyoruz hep beraber birlik oluyoruz. Ondan sonra oturuyoruz arkadaşın ikisi de pişiriyor. Bizim ikimiz de yaşlı olduğumuz için bizi idare ediyorlar. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan da. Yufka ekmek pekmez ile lezzetli olur. Üstüne yoğurdu koyacaksın, üstüne pekmezi dökeceksin. Onun sonra yiyeceksin. Onun özelliği o. Bulgur pilavıyla, turşuyla çok lezzetli oluyor. Omaç, gevretme, bunlarla çok lezzetli" dedi, arkasından da bir türkü söylemeyi de ihmal etmedi.