Türkiye, 2016 yılında aldığı kararla birlikte yaz-kış saati değişimini kalıcı olarak kaldırdı. O tarihten bu yana saatler her yıl aynı kalıyor, ileri ya da geri alınmıyor. Ancak Avrupa ülkeleri her yılın ekim ayında saatleri geri alarak kış saati uygulamasına geçiyor. Peki bu yıl Türkiye’de durum ne olacak?

Türkiye Sabit Kalıyor Avrupa İse Geri Alıyor

2025 yılında Avrupa ülkeleri, 26 Ekim Pazar gecesi saat 04.00’te saatleri bir saat geri alarak kış saati uygulamasına geçecek. Bu uygulama, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl tekrarlanıyor.

Fakat Türkiye, sabit saat uygulamasına 8 Eylül 2016’da Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9154 sayılı karar ile geçti. Bu karara göre, Türkiye yıl boyunca sabit UTC+3 (GMT+3) saat dilimini kullanıyor. Yani Türkiye’de saatler geri alınmayacak, herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

Resmi Bir Değişiklik Söz Konusu Değil

Türkiye’nin sabit saat uygulamasına geçişinin gerekçesi, kamuoyuna “enerji tasarrufu” ve “gün ışığından daha verimli yararlanma” olarak açıklandı. O tarihten bu yana uygulama devam ediyor. Her ne kadar bazı dönemlerde bu karar kamuoyunda tartışılsa da, resmî bir değişiklik söz konusu değil.

Hâlâ Merak Ediliyor

Her yıl ekim ayı yaklaştıkça vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında “Saatler geri alınacak mı?” geliyor. Ancak bu konuda herhangi bir değişiklik ya da yeni düzenleme yapılmadığı için, 2025 yılında da Türkiye’de saatler geri alınmayacak.

Yalnızca Avrupa’da Yapılıyor

Özellikle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları için bu durum önem arz ediyor. Avrupa’daki saat değişikliğiyle birlikte, Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı 1 saatten 2 saate çıkacak. Bu durum, uçuş saatlerinden çevrim içi toplantılara kadar birçok alanda dikkat edilmesi gereken bir unsur.

Türkiye Kış Saatine Geçmeyecek

2025 yılında da Türkiye’de saatler geri alınmayacak. Kış saati uygulaması yalnızca Avrupa ülkelerinde geçerli olacak. Türkiye yine sabit saat dilimi uygulamasına devam ediyor.

Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da saat değişikliği yapmadan yoluna devam edecek. Saatlerin geri alınacağı yönündeki söylentilere ise resmi kaynaklardan herhangi bir onay gelmedi. Bu nedenle vatandaşların saatlerini değiştirmesine gerek yok.