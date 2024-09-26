2016 yılında alınan kararla Türkiye’de yaz ve kış saati uygulaması sona erdirilmişti. Yıl boyunca aynı saat dilimi olan GMT+3 kullanılıyor. Ancak, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sabahları yaşanan karanlık, saatlerin geri alınması konusunu tekrar gündeme taşıdı. Bu yıl da saat değişikliğine dair herhangi bir gelişme bulunmuyor.

Özellikle kış aylarında sabahları erken saatlerde okula giden öğrenciler ve işe gitmek zorunda olan çalışanlar, karanlıkta dışarı çıkmanın güvenlik ve verimlilik açısından sorunlar oluşturduğunu dile getiriyor. Bu şikayetler, saat uygulamasının tekrar değiştirilmesi taleplerini artırsa da yetkililer tarafından saatlerin geri alınacağına dair bir açıklama yapılmadı.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye’de saat dilimi değişikliği en son 2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla gerçekleşmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yıl boyunca yaz saati uygulamasının (GMT+3) sürdürülmesine karar verilmişti. O tarihten bu yana saatlerin geri alınmasına ilişkin bir düzenleme yapılmadı ve bu yıl da benzer bir adım atılması beklenmiyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Yaz ve kış saati uygulaması, ilk kez 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya, Avusturya-Macaristan ve Büyük Britanya tarafından enerji tasarrufu amacıyla başlatıldı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak hedefiyle uygulanan yaz saati, özellikle 1970'lerde yaşanan petrol krizleri sonrası yeniden gündeme gelmiş ve birçok Avrupa ülkesi tarafından uygulanmaya devam etmiştir.

Türkiye’de ise 2016’dan bu yana kalıcı yaz saati uygulaması geçerli durumda. Kış aylarına yaklaşırken yaşanan karanlık sabahlar, bu uygulamanın gözden geçirilmesine dair tartışmaları zaman zaman gündeme taşısa da bu yıl için herhangi bir saat değişikliği planlanmıyor.