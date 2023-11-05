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Yozgat'ta da çok sevilen, kış aylarının gelmesiyle beraber sık tüketilen sebzeler arasında olan lahana, pazar tezgâhlarındaki yerini almaya başladı. Semt pazarlarında lahananın tanesinin 20 ila 80 arasında satıldığı görülürken, pazarcı esnafı kış dönemi için satışlarından umutlu olduğunu ifade etti. Kışın hastalıklardan korunmak için lahananın faydalı olduğunu belirten pazarcı esnafı, geçtiğimiz yıllara nazaran lahana satışlarının yüksek olmasını beklediklerini dile getirdi.