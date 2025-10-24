Zam Oranı Yüzde 30’a Ulaştı

Ticari araçlar için zorunlu, binek araçlar için ise isteğe bağlı olan kış lastiği uygulaması 15 Nisan’a kadar devam edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemesine göre şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği bulundurmak mecburi olacak. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerine de lastik değişimi öneriliyor.

Eski Lastikler Zamlı Fiyatla Satılıyor

Tüketici derneklerine ulaşan şikayetlere göre, bazı satıcılar 2020 üretimi lastikleri yeniymiş gibi 2025 fiyatlarıyla satışa sunuyor. Bu durum, hem tüketicileri mağdur ediyor hem de denetim ihtiyacını artırıyor.

Kuralı İhlal Edenlere Ceza Kesilecek

Kış lastiği takmayan ticari araç sahipleri 5 bin 856 lira idari para cezasıyla karşılaşacak. Denetim ekipleri 15 Kasım itibarıyla şehirler arası yollarda sıkı kontroller gerçekleştirecek.