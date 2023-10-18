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Sonbaharın gelmesiyle birlikte çoğu bölgede hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlar etkisini göstermeye başladı. Değişken hava şartlarında hasta olmamak ve üşümemek için tedbir almak isteyen vatandaşlar yeni mont modellerine ilgi gösterdi. Yağmur ve rüzgâr geçirmeme özelliğiyle bilinen deri montların son dönemlerde özellikle tercih edildiğini belirten işletme sahipleri, vatandaşlara kaliteli ürün alışverişi yapmasını tavsiye etti. Mont fiyatları bin 200 ila bin 400 lira arasında değişiklik gösteriyor.



“MONT SEÇİMİNDE DİKKATLİ OLUNMALI”

Soner Spor Giyim iletme sahibi Ahmet Günal, havaların soğuması ile birlikte vatandaşların mont seçimlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Günal, “Yozgat’ta kış ayları çok çetin geçiyor. Bu nedenle deri montlarımız yağmur ve rüzgâr geçirmediği için özellikle tercih ediliyor. Kumaşın fermuarları çok önemli, kalın olması lazım. Alırken dikişlerine bakılması lazım. Zaten kaliteli mal kendini belli ediyor. Müşterimiz son zamanlarda bu konuda bayağı bilinçli. Kaliteden anlıyorlar, bizden daha çok iyi anlayan müşterilerimiz var. Kaliteli bir montu 3 kış giyebilirsiniz. Ama kalitesiz bir mont alırsanız bir kışı zor çıkarırsınız. Kalitesiz montla kaliteli mont arasında 400-500 lira fark var. Tabii ki vatandaşlara her zaman kaliteli mont almalarını tavsiye ediyoruz. Montlarımız bin 200 ile bin 400 lira arası değişiyor” dedi.

“KENDİLERİNE DEĞİL ÇOCUKLARINA ALIYORLAR”

Son dönemlerde fiyatların son yükseldiğini, bu nedenle babaların kendileri için alışveriş yapmak yerine oğullarına mont aldığından bahseden Günal, “Evvelden böyle değildi. İnsanlar kendisine, hanımına ve çocuklarına mont alıyordu. Artık baba kesimi kendine mont almıyor, çocuklarına alıyor. Bu yüzden şu an daha çok çocuk montu satıyoruz. Babalar, ‘nasıl olsa ben idare ederim’ diyor. Çünkü fiyatlar yüksek olduğu için 2 mont yerine 1 mont alıyor, onunla da oğlunu giydiriyor” şeklinde konuştu.



“DAHA DÜŞÜK KALİTEDE GÖNDERİLİYOR”

İnternet alışverişleri konusunda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Günal, “Bize internet şikâyeti çok geliyor. Diyorlar ki, aynı mont sizde bu fiyatta ama internette bu fiyata bulduk. Şunu samimiyetimle söylüyorum, aynı ürün aynı fiyata verilmez. İnternette satılan bazı ürünler resimde gösterilenden daha düşük kalitede gönderiliyor. Bu konuda özellikle uyarıyorum. Çünkü son zamanlarda bu konuda bize gelen çok fazla müşteri var. Ben bunu internetten aldım, değiştirme imkânımız var mı diyorlar. Değiştirme imkânı yok çünkü o ürünün serisi olmadığından dolayı biz satamıyoruz. Çok mağduriyet var, dikkat edilmesi lazım” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)