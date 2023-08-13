Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Yozgatlı kadınların kış hazırlıkları başladı. Kış mevsiminde tüketilecek sebzelerin yoğun yetiştiği yaz mevsiminde tatlı telaş başladı.

Yozgatlı kadınlar havaların ısınması ile birlikte kurutmalıklarını dolaba koyacak gıdalarını hazırlıyorlar.

GÜNEŞTE KURUTUYORLAR

Yaz sıcaklarının etkisini göstermesinin ardından kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalıklar, güneşe bırakılmaya başlandı. Yaz sıcaklarının etkisini göstermesinin ardından her yıl olduğu gibi bu yılda kurutmalık sezonu devam ediyor.

Biber, patlıcan, kabak ve domates gibi birçok çeşit sebzenin kış aylarında kullanılabilmesi için asırlardır uygulanan kurutma tekniği, bu yıl da uygulanmaya başladı. Apartmanda oturan vatandaşlar balkonlarını, apartman duvarlarını falan kullanırken müstakil evlerde oturan vatandaşlar ise bahçe duvarlarını, ev çatılarını kullanarak kurutmalık ürünlerini kışa hazırlıyorlar.

Kışın tüketilmek üzere kış hazırlığı yapan Nagihan Arslan, “Artık eskisi gibi değil kışında istediğimiz tüm sebze ve meyveye ulaşıyoruz ama yazın ayında olduğu gibi lezzetli olmuyor. Ayrıca yazın meyve ve sebzeler daha bol olduğu için kışı göre daha uygun fiyatlı oluyor. Bizlerde meyve ve sebzelerimizi kışın tüketmek için yaz aylarında hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Sabah erken kalkıp kurutmalıkları güneşin gördüğü noktalara serdiklerini ifade eden Arslan, “Sabah erkenden kalkıp kurutmalıklarımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Çünkü öğlen güneşi gitmeden meyve ve sebzelerimizi sermemiz gerekiyor. Öğlen saatlerinde hava daha sıcak ve güneş tam tepede olduğu için kurutmalıklarımız çok daha iyi kuruyor. Bizler müstakil evde oturduğumuz için duvarlarımızın üstüne çatılarımıza kurutmalık meyve ve sebzelerimizi seriyoruz. Ama apartmanda oturanlar genellikle balkon demirlerine ve site duvarlarına seriyorlar” dedi.

“ÇOK ÇEŞİT HAZIRLIK YAPIYORUZ”

Kurutmalıkların Yanı sıra buz dolabına da koymak için bir çok hazırlık yaptıklarını belirten Arslan, “Kurutmalıklarımızın yanı sıra buz dolaplarımıza da koymak için çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. Mesela patlıcan kızartıyoruz, fasulye kavuruyoruz, kışın hoşaf yapmak için yaş meyvelerden koyuyoruz. Bu yapmış olduğumuz hazırlıklar bizlere kış boyunca yetiyor” ifadelerini kullandı.

PATLICANLAR KÖZLE BULUŞUYOR

Kış hazırlığı için ayrıca patlıcan közlediklerinin altını çizen Arslan, “Patlıcan közlemesini çok seviyoruz. Kışın misafirlerimizin önüne güzel bir yemek çıkarabilmek için ateşin önünde severek duruyoruz. Alinazik yapılıyor, çeşitli yemekler de yapılabiliyor, salata olarak da tüketiyoruz. Yazın güneşin altında yapıyoruz, derin dondurucuya bırakıyoruz. Biz genellikle salatasını tüketiyoruz. Gelen misafirlerimize hemen buzluktan çıkartıyor yeşilliğini falan doğrayıp oluyor. Yapılması zahmetli oluyor saatlerce sürüyor. Havalar bunaltıcı bizler buna rağmen ateşin başında saatlerce patlıcanlarımızı biberlerimizi közlüyoruz. Daha sonra soyup doğruyor, buz dolabı poşetlerine yerleştiriyor. Kışın buda bizlere alternatif bir yemek ve salata çeşidi oluyor” şeklinde konuştu. Selma Şahin /Sema Nur Koçaker