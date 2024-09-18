Yüksek doğalgaz faturalarından kaçınmak isteyen vatandaşlar, soba, odun ve kömür gibi alternatif ısınma çözümlerine yönelirken, bu ürünlerdeki fiyat artışları da halkın bütçesini sarsıyor.

Geçen yıl 3 bin TL olan odunun ton fiyatı, bu yıl 6 bin TL’ye yükselmiş durumda. Kömür fiyatlarında ise benzer bir tablo yaşanıyor.

Bu artışlar, dar gelirli aileleri kışa hazırlık yaparken büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

KIŞ GELMEDEN ISINMA MALİYETLERİNDE FAHİŞ ARTIŞ

Türkiye'de artan enflasyon ve enerji maliyetleri vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, kış aylarına hazırlık yapmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Doğalgaz fiyatlarında yaşanan sert artışlar, milyonlarca insanı alternatif ısınma çözümlerine yönelmeye zorluyor. Ancak, soba, odun ve kömür fiyatlarındaki ciddi yükseliş, vatandaşlar için ısınmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Geçtiğimiz yıl odunun ton fiyatı 3 bin TL iken, bu yıl bu rakam 6 bin TL'ye kadar çıktı. Özellikle kırsal kesimlerde soba ile ısınan vatandaşlar için bu artış büyük bir darbe anlamına geliyor. Sobanın yanı sıra, kömür fiyatlarında da benzer bir yükseliş gözlemleniyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in yaptığı açıklamalara göre, geçen yıl 130 TL olan bir torba kömür, bu yıl 160 TL’ye çıkarken, kömür çuval fiyatları da 70 TL'den 100 TL’ye yükselmiş durumda.

SOBADA DEV ARTIŞ: FİYATLAR 25 BİN TL’YE KADAR ULAŞTI

Kış aylarının vazgeçilmez ısınma araçlarından olan sobalarda da ciddi fiyat artışları gözleniyor. Geçtiğimiz yıl 8 bin TL'den başlayan soba fiyatları, bu yıl 25 bin TL’ye kadar çıktı. Özellikle dar gelirli aileler için ısınma maliyetlerini karşılamak her zamankinden daha zor hale gelirken, soba fiyatlarındaki bu yüksek artış birçok ailenin bütçesini zorluyor. Alternatif olarak görülen soba ve odun kullanımı da, artan fiyatlar sebebiyle artık pek çok aile için ulaşılmaz bir seçenek haline geldi.

Sobanın yanı sıra odun ve kömür fiyatlarının yükselmesi, kış aylarına hazırlanan vatandaşların sırtındaki yükü daha da artırıyor. Hem yakıt masraflarını hem de soba maliyetlerini karşılayamayan vatandaşlar, ısınma konusunda ciddi endişeler yaşıyor.

KIŞ HAZIRLIKLARI GİDEREK ZORLAŞIYOR

Özellikle dar gelirli aileler, yaklaşan kış ayları öncesinde artan ısınma maliyetleri nedeniyle büyük bir sıkıntı içinde. Doğalgazın pahalı gelmesi nedeniyle soba kullanmayı tercih eden aileler, şimdi de soba ve yakıt fiyatlarındaki artışla karşı karşıya. CHP’li Bekir Başevirgen, bu duruma dikkat çekerek, “Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca vatandaş karnını doyurmakta zorlanıyor. Şimdi bir de kış aylarında nasıl ısınacağını düşünüyor. Isınma, halk için artık bir temel ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks hale geldi” dedi. Başevirgen, hükümete çağrıda bulunarak ısınma maliyetlerindeki artışa karşı acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

KÖMÜR FİYATLARI VATANDAŞIN BELİNİ BÜKÜYOR

Odun fiyatlarının yanı sıra kömür fiyatlarında da benzer bir tablo var. Geçen yıl 130 TL olan bir torba kömür, bu yıl 160 TL’ye yükseldi. Kömür çuval fiyatları ise 70 TL'den 100 TL'ye çıkarak vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Özellikle kırsal kesimlerde soba ile ısınan aileler için kömür maliyetleri artık ciddi bir yük haline gelmiş durumda. Başevirgen, yaptığı açıklamada, "Kömür fiyatlarındaki artış, vatandaşların kış aylarını nasıl geçireceği konusunda büyük bir endişe yaratıyor. Her geçen yıl ısınma maliyetleri daha da yükselirken, halkın bu duruma katlanma gücü azalıyor" dedi.

DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN KIŞ BİR KABUS HALİNE GELİYOR

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan ısınma maliyetleri, özellikle dar gelirli aileleri büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Bir yandan gıda fiyatlarındaki artış, diğer yandan kira ve faturaların yükselmesiyle zor durumda olan vatandaşlar, şimdi de kış aylarında nasıl ısınacaklarını kara kara düşünüyor. Sobadan doğalgaza, odundan kömüre kadar her alanda yaşanan fiyat artışları, vatandaşların kışa hazırlık yapmasını zorlaştırıyor.

Bu durum, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için daha da büyük bir sorun haline geliyor. Doğalgaz altyapısının olmadığı veya doğalgazın maliyetli olduğu bölgelerde soba ile ısınmaya çalışan vatandaşlar, yakıt bulmakta zorlanırken, yakıt bulsalar dahi bu yüksek fiyatlarla nasıl başa çıkacaklarını bilemiyorlar.

HALK DERİN BİR ENDİŞE İÇİNDE

CHP'li vekil Bekir Başevirgen, vatandaşların yaşadığı bu zorluklara dikkat çekerek, “Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımızın yaşadığı endişe daha da artıyor. Isınma maliyetleri her geçen yıl daha da yükseliyor ve dar gelirli aileler için bu yük artık taşınamaz bir hale geldi. Halk, sadece karnını doyurmakla değil, aynı zamanda kışın soğuk hava şartlarında nasıl ısınacağıyla da mücadele ediyor" dedi.

Isınma masraflarının her geçen yıl daha da artmasıyla birlikte, vatandaşların hükümetten bu konuda acil çözüm beklediği dile getiriliyor. Özellikle enerji maliyetlerindeki artışların kontrol altına alınması ve dar gelirli ailelere destek verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

HÜKÜMETTEN ADIM BEKLENİYOR

Kış ayları yaklaşırken, özellikle düşük gelirli vatandaşların ısınma maliyetleriyle başa çıkabilmesi için hükümetin bir an önce adım atması gerektiği belirtiliyor. CHP’li Başevirgen, doğalgaz ve yakacak fiyatlarının kontrol altına alınması ve dar gelirli ailelere kış aylarında destek sağlanması için hükümete çağrıda bulunarak, bu konuda kapsamlı bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kış aylarının sert geçeceği beklentisiyle birlikte, halkın ısınma maliyetlerini nasıl karşılayacağı büyük bir soru işareti olarak gündemdeki yerini koruyor.