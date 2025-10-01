Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kombiler yeniden yoğun şekilde kullanılmaya başlandı.

Ancak uzmanlara göre, düzenli bakımı yapılmayan kombiler hem yüksek fatura çıkartıyor hem de ciddi maddi zararlara neden olabiliyor.

Masrafa Yol Açmasın

Kombilerde göz ardı edilen en ufak arızalar bile ilerleyen dönemde cihazın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açabiliyor.

Özellikle filtre temizliği, su basıncı ayarı ve baca kontrolü gibi basit görünen işlemler ihmal edildiğinde, sistemdeki hasar büyüyerek yüksek faturalarla geri dönüyor.

İki Kat Fatura Ödemeyin

Bakımı yapılmayan kombiler yalnızca arıza çıkarmıyor, aynı zamanda daha fazla enerji harcıyor.

Bu durum hem doğalgaz faturalarının kabarmasına hem de cihazın ömrünün kısalmasına neden oluyor.

Uzmanlar, bu nedenle kombilerin yılda en az bir kez yetkili servis tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Hayatınızdan Olmayın

Maddi kayıpların yanı sıra bakımsız kombilerin karbonmonoksit sızıntısı riskini de beraberinde getirdiği biliniyor.

Özellikle eski cihazlarda bu tehlikenin daha yüksek olduğu ve düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, “Kombi bakımı yıllık birkaç bin liralık bir maliyet oluştururken, bakımsızlık nedeniyle çıkabilecek arızaların faturası yüz binlerce lirayı bulabiliyor. Küçük bir kontrol ile büyük zararlardan kaçınmak her zaman mantıklı bir seçimdir” değerlendirmesinde bulunuyor.