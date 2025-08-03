Uzmanlara göre bu yıl kış mevsimi, alışık olduğumuzdan biraz daha erken kapımızı çalabilir. Havalar ise Eylül ortasından itibaren yavaş yavaş soğumaya başlayacak.

Resmi Olarak Ne Zaman Başlıyor?

Türkiye’de kış mevsimi meteorolojik olarak 1 Aralık itibariyle başlıyor. 21 Aralık günü yaşanacak yılın en uzun gecesiyle birlikte kış gündönümüne giriyoruz. Mevsimsel değişimler yalnızca takvimle sınırlı değil. Doğa, insanların vücudu, ruh hali ve günlük yaşam da bu geçişten fazlasıyla etkileniyor.

Soğuk Hava Aniden Kapımızı Çalabilir

Meteoroloji uzmanlarına göre bu yıl mevsim normallerinin altında sıcaklıklar bekleniyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da hava sıcaklıklarının Ekim sonuna doğru hızla düşmesi, Kasım ayından itibaren ise ilk kar yağışlarının başlaması öngörülüyor. Eylül ayından itibaren sıcaklıklar ise kademeli olarak düşecek, havalar hergün daha da serinleyecek. Ani soğuk hava dalgaları, özellikle iklim krizinin etkisiyle daha sert geçişlerle yaşanabilir.

Kışa Hazırlık Vakti Geldi Uzmanlar Uyarıyor

Yaz sıcaklıklarının bunalımından çıkan vatandaşlar için şimdi kışa hazırlık zamanı. Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek, kış hastalıklarına karşı önlem almak ve ruh sağlığı için yaşanacak geçişin önemini vurguluyor. Psikologlar ise mevsimsel depresyonun bu dönemde arttığına dikkat çekerek, gün ışığından maksimum faydalanmayı, dengeli beslenmeyi ve hafif egzersizleri öneriyor.

Kışa Kaç Gün Kaldı?

Kışa girmemize takvimsel olarak yaklaşık 120 gün kalmış olsa da doğanın ve toplumun ritmi bu değişimi çok daha önce hissettiriyor. Gece ve gündüz sürelerinin eşitlenmeye başladığı eylül ortası, aslında kışa girdiğimizi gösteriyor. Bu yıl özellikle iç bölgelerde havalar Eylül sonuna doğru belirgin şekilde soğuyacak.