Evde sıcak kalmak için tercih edilen sıcak su torbaları, yanlış kullanıldığında ciddi yanıklara sebebiyet verebiliyor.

Uzmanlar, son yıllarda bu tür ev kazalarının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek vatandaşları uyardı.

Bilinçsiz Kullanım Büyük Sebeplere Yol Açıyor

Çocuk Yanıkları Vakfı ve Uluslararası Yanık Yaralanması Veritabanı verilerine göre son beş yılda yanık vakalarında yüzde 100 artış yaşandı.

Sadece 2024’te 1.000’den fazla olay kayıtlara geçti. Uzmanlar, özellikle çocuklu ailelerde bu riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Uzmanlara göre en büyük tehlike, torbaların aşırı doldurulması, kaynar su kullanılması ve ciltle doğrudan temas.

Bu durum, birkaç saniyede ciddi yanıklara yol açabiliyor.

Ayrıca torbanın üretim tarihinin kontrol edilmemesi de risk faktörü.

Kullanım Önerileri

Sıcak su torbasını kaynar suyla doldurmayın.

Torbanın yaşını ve durumunu mutlaka kontrol edin.

Doğrudan tenle temas ettirmeyin, bir kılıf ya da havlu kullanın. Üzerine oturmayın ya da yatmayın.

Çocuklu Aileler İki Kaz Dikkat Etmeli

Uzmanlar, özellikle soğuk havalarda ekonomik nedenlerle sıcak su torbası kullanımının arttığını belirtiyor ama çocukların ciltleri daha hassas olduğundan yanık riski çok daha yüksek.

Bu nedenle ailelere, torbaları çocuklardan uzak tutmaları ve mümkünse alternatif ısıtma yöntemleri kullanmaları öneriliyor.