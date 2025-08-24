Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerini denetlemeye başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına iki hafta kala denetimler artırıldı.

Reklam Kurulu da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tüketicileri yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları inceledi.

Ürünler hakkında gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı yapılan indirimli satış reklamları ve uygulamalar, Kurulca izleniyor.

Ürün tanıtımlarının, tüketicileri satın almayı düşündüğü mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri konusunda açık ve gerçeğe uygun bilgilendirmesi amaçlanıyor.

Laboratuvar Testleriyle İnceliyor

Bakanlık da Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında yaptığı denetimlerde, kırtasiye ürünlerinde kullanımı yasaklanmış kimyasalları ve çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımları akredite laboratuvar testleriyle inceliyor.

Mevzuat dışı olan ürünleri tespit edilerek piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirler uygulanıyor. Bu ürünleri piyasaya arz edenlere idari para cezası bekleniyor.

İçerik İncelemesi Uygulanıyor

Kimyasal açıdan ürünlerin içinde kanserojenik madde olup olmadığı kontrolü uygulanıyor.

Ürünlerde azot, ftalat formaldehit gibi uçucu bileşenler ve alerjenler bulunup bulunmadığı inceleniyor.

Fiziksel kontroller de uygulanarak, ürünün mekanik dayanıklılığı kontrol ediliyor. Özellikle 3 yaş altı çocuklarda risk olan, ürünün mekanik zorlanmasıyla ortaya çıkabilecek küçük parçalar değerlendiriliyor.

Ambalaj kontrolüyle CE işaretine, içindekiler kısmının uygun olup olmadığına, ithalatçı ya da imalatçı bilgisinin yer alıp almadığına bakılarak, son kullanım tarihi gibi bilgiler inceleniyor.