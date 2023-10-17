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Yapılan araştırmaya göre, Yozgat, Tokat, Sivas ve Amasya gibi illerde yaşayan en çok ikincil nüfus grupları netlik kazandı. İşte detaylar:

TÜİK tarafından açıklanan sonuçlara göre, Yozgat'ta ikincil nüfus grubunda Kırşehirli vatandaşlar öne çıktı. Yozgat'ta ikincil nüfusu oluşturanların çoğunluğu Kırşehirlilerden oluşuyor.

Samsun ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Ordulular oluştururken, Ordu ve Amasya illerinde ise en büyük ikincil nüfus Samsunlular tarafından temsil ediliyor. Çorum ilinde ise ikincil nüfusun büyük bir kısmını Amasyalılar oluşturuyor.

Küçük iller arasında yer alan Kayseri'de Sivaslılar ikincil nüfusun büyük bir kısmını oluştururken, Giresun ilinde ise Trabzonlular ikincil grup olarak öne çıkıyor.

Ancak büyük metropollerde ikincil nüfus durumu oldukça karmaşık bir yapıda. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Başkent Ankara'da en çok Çorumlular görülüyor. Bursa'da en büyük ikincil nüfus Karslılardan oluşurken, İstanbul'da en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil ediliyor. İzmir'de en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil ediyor. (Haber Merkezi)