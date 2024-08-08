Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Çiçekdağı'na getirildi.

Şehit Alp için Çiçekdağı Fatih Camisi bahçesinde tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çiçekdağı Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, milletvekilleri Necmettin Erkan, Metin İlhan ve Süleyman Şahan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı 2020 yılında mezun olduğu öğrenildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz Yerköy Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı 2020 yılı mezunu olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düştü. Öğrencimize Allah’tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Şehit Alp'in bekar olduğu, babası Ömer Alp'in 2020 yılında vefat ettiği öğrenildi.

3 GÜN ÖNCE AİLESİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp; şehit olmadan üç gün önce ailesiyle telefon görüşmesi yapmış.

Memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlanan şehit Murat Alp’in cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgenaral Mehmet Erdoğmuş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, Alp'in ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Ankara’da fabrikada işçisi olarak çalışan şehidin erkek kardeşi Muhammet Alp; uzun süre kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra kalp spazmı geçiren anne Bahriye Alp, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde cenaze töreni tedavi gördükten sonra 112 personelinin kontrolünde oğlunun cenaze namazına katıldı.