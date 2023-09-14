Başkan Hakanoğlu; "Ailece eğlenebileceğimiz, çocuklarımız için hazırlanan sürpriz eğlenceler ile bulgur festivalini yapacağız. Ortak akılla festivale katılacak sanatçıları belirledik. Belediyeyi aldığımız günden bu güne kadar ilçe halkının sosyal aktivitelerini önemsiyoruz. 2 günlük festivalde Ali Kınık, Tahir Uçar ve 3 Alp Kardeşler, Tuğçe Kandemir, Ömer Faruk Bostan, Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne alacak" dedi.

İlçede bulgur festivali 4 yıldır aralıksız düzenleniyor. (İHA)