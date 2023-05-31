İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever Latife Ünsal tarafından yaptırılan Kındam Mahallesi TOKİ bölgesindeki anaokulu için temel atma töreni düzenlendi.

Hayırsever Ünsal'ın da katılımıyla dua edildi, daha sonra anaokulunun yer alacağı yapının temeli için ilk harç döküldü.

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, okul yapımı için Ünsal'a teşekkür etti.

Ardından, Alpaslan ile İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Alptekin Demir ve beraberindekiler, Cacabey Ortaokulunda yapılacak onarım ve Kırşehir Lisesine yapılacak spor alanı ve çevre düzenlemesini inceledi. AA