2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Kırşehir’de öğrenci servis ücretleri fiyatları zamlandı.

Geçtiğimiz dönemde bin 400 TL olan taşıma ücretleri, 2024 - 2025 yılı için bin 750 TL olarak açıklandı. Fiyat belirlenmesinde mesafe ayrımı gözetilmezken il genelinde özel okullar dışında tek fiyat listesi uygulanıyor. Velilerin, çocuklarının okul servisi hizmetinden yararlanabilmesi için belirtilen ücreti ödemeleri ve sözleşmelerini yenilemeleri gerekiyor.

Yeni tarifeler hakkında konuşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, okullar için bin 750 TL fiyat tarifesinin çıktığını ifade ederek velilerin servis şoförleriyle sözleşme yapmalarını istedi.