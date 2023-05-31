Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, toplumda görülme sıklığı giderek artan kalın bağırsak kanseri tedavisinde erken teşhis ve yeni tedavi yöntemlerinin önemi hatırlatıldı.

Açıklamada, kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan 65 yaşındaki erkek hastaya, kalın bağırsağı alınmadan ve torba bağlanmadan farklı bir yöntem uygulandığı aktarıldı.

Genel Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Gökhan Karaca ve Dr. Abdullah Özdemir'in kalın bağırsağın son bölümüne yerleşen tümöre müdahale edilip, mukozal eksizyon yöntemi ile tümör alanın temizlendiği aktarılan açıklamada, hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca, dışkılama sırasında kan görme, hemoroid gibi şikayeti olan hastaların vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalın bağırsak kanserlerinin hem teşhis hem de tedavisinde farklı yöntemlerin uygulandığını bildirdi.

Başhekim Prof. Dr. Ali Güneş ise Genel Cerrahi Kliniği'nde kapalı bağırsak ameliyatı, kapalı fıtık, kapalı kese ve meme kanseri ameliyatı gibi tüm cerrahi işlemlerin yapıldığını ifade etti. AA