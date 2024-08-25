Kırşehir'in merkeze bağlı Karalar (Karakurt) Köyü'nde bulunan ve jeotermal enerji kullanarak meyve kurutma amacıyla kurulan tesis, ihale yoluyla kiralanacak. Eski bir okul binasında yapılan tadilat çalışmaları sonrası kurulan tesis, hem şehir ekonomisine hem de istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmişti. Ancak, bir süre sonra atıl duruma düşen tesisin işletmesi Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş.'ye devredildi.

Tesisin kiralanmasına ilişkin ihale, 3 Eylül 2024 tarihinde saat 11:00'de Kırşehir Merkez Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakâr Yiğit Caddesi No:2 adresinde bulunan Kırşehir İl Özel İdaresi binasında gerçekleştirilecek. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yapılacak.

İHALE ŞARTLARI VE DETAYLARI

İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onayını takiben yapılacak tebliğden sonra 15 gün içinde %3 oranında geçici teminat bedelini, ihale bedeli üzerinden %6 kati teminata dönüştürmekle yükümlü olacak. Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra, ihale bedeli (yıllık kira bedeli) yer tesliminden bir ay sonra başlamak üzere her ayın son iş gününe kadar 12 taksit halinde ödenecek. Eğer kira bedeli, 15 günlük süre dolmadan Kırşehir Termal Turizm A.Ş.'nin belirttiği banka hesabına tek seferde ödenirse, %6 kati teminat ve sözleşme şartı aranmaksızın devir ve teslim işlemleri yapılacak.

Kira bedeli, takip eden yıllarda kiracının tesisin yıllık gayrisafi hâsılatının %6’sı ile ihale sonucu belirlenen kira bedelinin, TÜİK tarafından açıklanacak kira artış oranına göre güncellenmesiyle oluşacak tutar arasında en yüksek olanı üzerinden belirlenecek. Diğer koşullar ise ihale onayı sonrası yapılacak kira sözleşmesinde belirtilen genel ve özel şartlar doğrultusunda uygulanacak.

Tesisin kiralanmasından doğacak her türlü vergi, resim, harç, KDV, noter ve tapu masrafları gibi yükümlülükler kiracıya ait olacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri hazırlayarak en geç ihale saatine kadar Kırşehir Termal Turizm ve Sanayi A.Ş.'nin İhale Birimine teslim etmelidir:

İhaleye katılma dilekçesi ve geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu.

Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler için vergi levhası fotokopisi.

Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi, tüzel kişiler için sicil kayıt belgesi ve noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri.

İhaleye vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi.

Ortak katılım halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi.

İhale, posta veya faks yoluyla yapılan müracaatları kabul etmeyecek. İhaleye katılacaklar, tekliflerini sunmak üzere ihale komisyonunda hazır bulunmak zorundadır. Pey sürme artışı 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kiralanacak tesis mesai saatleri içinde Karalar Köyü'nde görülebilirken, ihale şartnamesi hakkında detaylı bilgi Kırşehir Termal Turizm Sanayi A.Ş.'nin Aşıkpaşa Mahallesi Dr.İsmail Yağız Caddesi Özkent Apartmanı A Blok No:8 Merkez/Kırşehir adresinden alınabilir.

İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.