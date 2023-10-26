Tahmini Okuma Süresi: dakika

Filistin Platformu üyeleri, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını düzenlenen yürüyüşle kınadı. İsrail’in saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirten grup, slogan atarak Ankara Caddesi üzerinden Cacabey Meydanına kadar yürüyerek tekbir getirip sloganlar attı. Cacabey Meydanı’nda İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildikten sonra gruplar dağıldı.