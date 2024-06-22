Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı, il genelinde 200 dönüm arazinin çıkan yangınlarda zarar gördüğünü belirterek, hava sıcaklıklarına bağlı yangın olaylarına karşı uyardı.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, önemsiz gözüken davranışlar nedeniyle il genelinde 200 dönüm arazinin çıkan yangınlarda zarar gördüğünü söyledi. Toprak, "Hasat sezonu başladı ve havalar mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyrediyor. Daha önce de uyarıda bulunmamıza rağmen özellikle piknikçiler cam şişeler ve sigara izmaritlerine karşı dikkatli olmalılar" dedi.

Çiftçinin emeğinin zayi olduğunu aktaran Toprak, "Birçok kez uyarmamıza rağmen Ulupınar köyünde 40 dekarda, Karakurt köyünde 150 dönümde, Özbağ beldesinde ise iki kez yangın çıktı. Ekili alanlar zarar gördü. Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. İl genelinde 200 dönüm civarında ekili alan zarar gördü. Tarım Orman ve İl Müdürlüğü’yle koordineli çalışarak çiftçiyi mağdur etmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen yangınlarda yaralananlara da şifa dileyen Toprak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.