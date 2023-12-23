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Yayınlanan verilere göre bir evde ortalama kaç kişinin yaşadığının oranı belirlendi.

Yayınlanan verilere göre Yozgat ve komşu illerin illere göre hane halkı büyüklük oranlarını sizler için derledik.

TÜİK, "İllere Göre Hane Halkı Büyüklüğü" verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, bir evde ortalama yaşayan kişi sayısının oranları belirlendi. Yozgat ve çevresindeki illerin hane halkı büyüklük oranları mercek altına alındı.

İşte yayımlanan verilere göre Yozgat ve komşu illerin hane halkı büyüklük oranları:

Çorum’un hane halkı büyüklük oranı: 2,79,

Kırıkkale’nin hane halkı büyüklük oranı: 2,81,

Amasya’nın hane halkı büyüklük oranı: 2,87,

Yozgat’ın hane halkı büyüklük oranı: 2,93,

Tokat’ın hane halkı büyüklük oranı: 2,96,

Nevşehir’in hane halkı büyüklük oranı: 3,02,

Sivas’ın hane halkı büyüklük oranı: 3,03,

Kayseri’nin hane halkı büyüklük oranı: 3,23,

Kırşehir’in hane halkı büyüklük oranı 3,93.

Elde edilen bu veriler, bölgenin demografik yapısı ve hane halkı büyüklük oranları konusunda önemli bir bilgi sağlıyor. TÜİK tarafından sunulan istatistikler, bölgesel çeşitliliği ve yerel nüfusun yapılanmasını daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Yozgat ve çevresindeki illerin hane halkı büyüklük oranlarıyla ilgili bu veriler, bölgedeki sosyoekonomik dinamikleri anlamak adına önemli bir kaynak teşkil ediyor. Özellikle şehirler arasındaki farklılıklar, planlama ve politika oluşturma süreçlerinde dikkate alınması gereken önemli unsurları gösteriyor.