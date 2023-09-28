Yozgat’ın Çekerek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi.

Çizgili sırtlan, nesli tehlikede olan hayvanlar listesinde yer almasıyla bilinir ve bu özel tür, Çekerek ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaş, aracıyla seyahat ederken "Anadolu sırtlanı" olarak da anılan çizgili sırtlanı fark etti ve bu nadir görüntüyü kayda aldı. Kırsal alanda koşan çizgili sırtlanı cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaş, büyük bir heyecan yaşadı. Ancak çizgili sırtlan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bu anların kaydedilmesi, çizgili sırtlanın korunması ve neslinin devam ettirilmesi açısından büyük önem taşıyor. (İHA)