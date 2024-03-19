Niğde’nin Bor ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza; Niğde - Bor Yolu Modaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.O. idaresindeki 06 BOA 680 plakalı otomobile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 41 GL 743 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.