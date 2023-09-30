Yapay zeka sorulan ve alınan cevaplar son günlerde gündem oluyor. Yapılan son araştırmada ise yapay zekâya Türkiye’nin 81 ilinin rakipleri soruldu. Sorulan sorunun cevapları ise viral oldu. İşte cevaplar:

Yapay zekaya sorulan Türkiye’de bulanan şehirlerin rakip illeri soruldu. Soruların içinde yer alan Kırıkkale’nin rakip şehri ise Ankara oldu.

KIRIKKALE HİÇBİR ŞEHRE RAKİP OLMADI!

Rakibi Ankara olan Kırıkkale’ye hiçbir şehrin rakip olarak gösterilmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

DİĞER ŞEHİRLERİN RAKİPLERİ

Yapay zekaya göre; Yozgat’ın rakibi Sivas, Kırşehir’in rakibi Aksaray, Sivas’ın rakibi Kayseri, Tokat’ın rakibi Sivas, Amasya’nın rakibi Tokat, Nevşehir’in rakibi Kayseri, Kayseri’nin rakibi Eskişehir olarak belirlendi.

Kırıkkale’nin tarihi ile ilgili bulduğumuz bilgide, “Şehir olarak, Kırıkkale’nin kuruluşu ve gelişmesi oldukça yenidir. Ancak Kırıkkale’nin coğrafi alanının yüzyıllar öncesine giden çok eski bir yerleşim sahası olduğu bilinmektedir. Kırıkkale’nin değişik yerlerinde bulunan mağara, yer altı şehri ve höyük gibi arkeolojik eserler ve kalıntılar bu bilgileri doğrular niteliktedir. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra, Kırıkkale dahilindeki Böhrek (Böbrek) Dağı civarı, Anadolu’nun Türk ve İslam diyarı yapılması için mücadele verilen bölgelerin başında gelir. Ayrıca Anadolu’daki ilk Türk – İslam yerleşim merkezlerinden birisi de 1120 yılında kurulan Balışeyh’tir. Daha sonraki yüzyıllarda bu bölgede, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden muhtelif Oğuz Türkmen aşiretlerinin iskan edildikleri görülmektedir. Bu arada “Oğuzhan“ oymağının, Ankara yakınlarında (o zamanki söylenişiyle ) Kırıkkal’a Bölgesi’nde iskan edildiğine dair Osmanlı arşiv belgeleri mevcuttur. Bu kaynaklar bize 250 – 300 yıl önceden buralara Kırıkkala isminin verildiğini göstermektedir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Kırıkkale Bölgesi, Ankara Vilayeti’nin sancağı olan Kırşehir’e bağlı Keskin kasabasının, Kızılırmak Havzası içinde; Yahşihan, Kırıkköyü ve Yuva Köyü gibi yerleşim alanları ile dikkati çekmektedir. Evliya Çelebi’de İpek Yolu üzerinde bulunan Kırıkkale çevresindeki Keskin, Yahşihan ve Sulakyurt gibi yerleşim merkezlerinden övgüyle bahsetmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmaya başlanan Savunma Sanayisi ile gelişmeye yönelen Kırıkkale; muhtelif kazılarda elde edilen çok çeşitli medeniyetlere ait değerli buluntuları, 150 – 200 yıllık tarihe sahip ahşap konakları, Savunma Sanayisi üretimleriyle MKEK Fabrikaları, Tüpraş Rafinerisi gibi diğer sanayi tesisleri ve Üniversitesi ile tarih, kültür, sanayi ve bilimin mükemmel bir bileşimi olan önemli bir Cumhuriyet Şehri’dir. 2000 Yılı nüfus sayımına göre ( Keskin, Karakeçili, Çelebi, Bahşili, Yahşihan, Balışeyh, Sulakyurt ve Delice ) sekiz ilçesi ile birlikte 383.508, İl Merkezi 205.078 nüfusu olan Genç Cumhuriyet Şehrimizi daha yakından tanıyalım. Cumhuriyet Döneminde 1925 yılında kurulmuştur.Ankara'ya bağlı ilçe iken ,1989 yılında il olmuştur. Kaynakça 1- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivinden; 2- Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivinden; 3- Kırıkkale Valiliği, Basın ve Halkla ilişkiler arşivinden yararlanılmıştır” ifadeleri yer alır. (Melike Aslı Arslan)