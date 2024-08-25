Osmanlı dönemindeki şehir isimleri merak konusu olmaya devam ediyor. Kırıkkale’nin bu dönemdeki adı da araştırmacılar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Kırıkkale’nin Osmanlı dönemindeki ismiyle ilgili detayları sizin için derledik.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin Osmanlı dönemindeki isimleri, tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Kırıkkale'nin Osmanlı dönemindeki ismi de bu meraklı araştırmalar arasında yer alıyor. Osmanlı dönemine ait şehir isimlerini içeren detaylı bir harita hazırlandı. Kırıkkale'nin bu haritadaki ismi ise "Kırık" olarak belirlendi.

Türkiye genelindeki 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri bu haritada toplandı. Vatandaşlar, memleketlerinin eski adlarını öğrenmek amacıyla bu tür bilgilere büyük ilgi gösteriyor. Kırıkkale’nin yanı sıra, Kayseri Osmanlı döneminde "Kayseriyye," Erzurum "Erzenü’r-Rum," Hakkari "Çölemerik," Çanakkale "Kale-i Sultaniye," Denizli "Lazkiye," Balıkesir "Karesi," Ordu ise "Bucak" olarak adlandırılmıştı.

Bu harita, Osmanlı dönemindeki şehir isimlerini öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Kırıkkale’nin tarihindeki bu şaşırtıcı detay, tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam edecek.