Kırıkkale’de kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek bir otomobili altına aldı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kaman kara yolu üzerindeki Karakeçili Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan H.G. idaresindeki 46 ABM 598 plakalı tır, orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen M.T.’nin kullandığı 36 AAK 701 plakalı otomobil, tırın altına girdi.

Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, 5’i aynı aileden olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Sürücüler ile otomobilde bulunan yolcular G.T. (52), İ.K.T. (18), A.T. (14) ve A.K.T. (12), olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, çekiciyle araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı. Araçlar ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.