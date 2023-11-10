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Kırıkkale’de, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk büstüne çelenk sundu. Törene katılan protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar, saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Meydandaki vatandaşlarla trafikte araçlarını durduran sürücülerin de katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya çekildi.