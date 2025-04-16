Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Irmak Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ü. idaresindeki 06 CEH 242 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı İ.Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.