Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik "Dayı-1" operasyonu düzenlendi. 6 aydır yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 14 ekip, 70 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 14 şüpheliye ait 11 adreste arama yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu satıcılarının lideri olduğu tespit edilen "Dayı" kod adlı A.G. ile Y.U.U., D.E.Y., O.B., F.A.Ö., S.Y., T.T., M.A., M.C.K., M.Ö., A.Ö., Y.A., D.A. ve psikolog H.Ç. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkartılan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı, D.E.Y. ile A.Ö. ise adli kontrol şartıyla kararı verildi. Özel kliniği bulunan psikolog H.Ç. ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İHA