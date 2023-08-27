Osmangazi Mahallesi’ndeki tarım arazisinde anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, geniş alana yayılan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Özel bir okulun bulunduğu alana yayılan alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. İHA