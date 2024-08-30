Kırıkkale, Yozgat’ın Gerisinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılına ait nüfus verileri kamuoyuyla paylaşıldı. İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden Yozgat ve Kırıkkale’nin nüfus yoğunluğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı.

TÜİK, 2023 yılına ait nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlar yeni verilere göre komşu iki şehir arasında nüfus farkını araştırmaya başladı. Veriler Yozgat ve Kırıkkale illeri arasında nüfus farkını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Yozgat’ın nüfusu 420 bin 699 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Kırıkkale’nin nüfusu ise 285 bin 744 olarak açıklandı.

Yozgat’ın nüfusu 2022 yılında 418 bin 442 iken 2 bin 257 kişi artarak 2023 yılında 420 bin 699 yükseldi. Kırıkkale’nin ise 2022 yılında 277 bin 46 olan nüfusu 8 bin 698 kişi artış göstererek 2023 yılında 285 bin 744 ulaştı.

Açıklanan verilere göre 2023 yılında artış sayısı Kırıkkale’de daha çok olmasına karşın toplam nüfus oranında Yozgat’ın gerisinde kaldı.